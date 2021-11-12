سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد محمد رمضان بسبب جلسة تصوير

قال المحامي سمير صبري، إنه تقدم ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بعد خضوعه لجلسة تصوير جديدة ظهر فيها مع ملكة جمال الهند بطريقة تخدش الحياء العام، ولا تناسب المجتمعات العربية.

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الدولة كلها تتقدم ويحدث فيها إنجازات ضخمة خلال السنوات الماضية والقادمة أيضا، ولا يجوز أن نتراجع بسبب بعض أعمال فساد أخلاقي وجرائم أخرى من هذه النوعية.

وتابع، إن الأعمال الفنية مقصود بها تقديم رسالة للجمهور، لكن ما يقدمه الفنان محمد رمضان ليس فنا، وإنما إسفاف و"قلة أدب"، موضحا أن تصرفاته المختلفة مثل قيامه برمي الدولارات في حمام السباحة، يدل على أنه "شبع بعد جوع"، ومثل هذه النوعية من الأفلام التي تظهر فيها البلطجة والمخدرات والقتل تؤثر على المجتمع وتؤدي لانتشار الجريمة في الشارع، والدليل على ارتكاب جرائم قتل في الشارع.