منة فضالي: اتصدمت في المخرج العراقي.. والوسط الفني يفتقد إلى وجود صناع محترمين

توك شو
منة فضالي
منة فضالي
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قالت الفنانة منة فضالي، إن الوسط الفني يفتقد إلى وجود صناع محترمين وعندهم أمانة في التعامل، لافتة أنها لم تصور سوى 3 مشاهد من فيلمها الجديد من المخرج العراقي صفاء الدين عيدي،  بعد تغيير ورق المسلسل، ولكن فوجئت بتصوير المشاهد المتبقية دون علمي.

وأضافت الفنانة منة فضالي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رشحت الإعلامية ريهام سعيد للعمل في الفيلم، ولكنها تعاملت معهم بذكاء، لافتة أنها شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت الوجه الآخر للمخرج العراقي، لافتة أنه أختفى وفوجئنا بأنه عنوانه المدون بالعقد غير صحيح،  "ويرفض الرد على أي مكالمات.. وعامل البوفيه "عم محمد" تم الاعتداء عليه لمطالبته بمستحقاته البالغة 2800 جنيه مقابل المشروبات التي قدمها لفريق العمل.
 
وتابعت الفنانة منة فضالي، الأستاذة وسام المنتج المنفذ للفيلم أسلت إلينا فويس على جروب العمل تستغيث فيه من تلقيها تهديدات بالاعتداء عليها حال طلبها مستحقاتها، مضيفة: عامل البوفيه استغاث بأسامة بركات مدير التصوير: إلحقني حابسيني في الحمام وبيضربوني".

محمد موسى منة فضالى

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