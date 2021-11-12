خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلهما الجديد (فيديو)

توك شو
منة فضالي
منة فضالي
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نشبت خناقة على الهواء بين الفنانة منه فضالي وباسم فاروق المستشار القانوني لشركة الفاروق للإنتاج الفني  والمسئولة عن فيلهما الجديد، خلال  برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع على قناة الحدث اليوم.

وقال باسم فاروق أنه تقدم ببلاغ ضدها للمباحث الإلكترونية، لافتا أنه اشترى الفيلم دون وجود أي حقوق لأبطال العمل، مضيفا: عامل البوفيه هما اللي جايبينه يبلطج علينا ويعمل شوا،ومفيش حد ليه حقوق عندنا، مما دفع الفنانة منة فضالي للانسحاب من المداخلة على الهواء للاعتراض.

وقالت الفنانة منة فضالي، إن الوسط الفني يعني من عدم وجود محترفين من المنتجين والمخرجين في التعامل مع الفنانين، مطالبة شركة الفاروق للإنتاج الفني بسداد مستحقات أبطال فريق العمل عقب شرائهم الفيلم، لافتة أنها لم تصور سوى 3 مشاهد من فيلمها الجديد من المخرج العراقي صفاء الدين عيدي، بعد تغيير ورق المسلسل، ولكن فوجئت بتصوير المشاهد المتبقية دون علمي.

على الهواء محمد موسى منة فضالى

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