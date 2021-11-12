محمد موسى يفتح النار على محمد رمضان بسبب جلسة تصوير "التحرش"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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فتح الإعلامي محمد موسى النار على الفنان محمد رمضان، بسبب جلسة التصوير الأخيرة التي خضع لها مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الأخ محمد رمضان اللي ساب البلطجة وراح للعري ومخالفة تقاليدنا وعاداتنا.. أنا مش فاهم اللي بيعمله ده إيه وهل هو كدة تبع الموضة والتريند ونجم عالمي لما يحضن فنانة أورفاشي راوتيلا ملكة جمال الهند ويتصور وهو لامس جسمها، وكمان ظاهر وهو  مش لابس حاجة واتحذر قبل كدة من الظهور من غير ملابس في الحفلات.. أنا مش فاهم هو بيبص لإيه ولا عايز يوصل لإيه بطريقته دي هو كدة بيضيع نفسه وبيطلع المتحرشين والارف اللي بنشوفه من بعض الشباب دلوقتي".

وكان المحامي سمير صبري، قال لـ "خط أحمر"، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان، بسبب جلسة التصوير الأخيرة، لتعمده نشر الفساد الأخلاقي من خلال أعماله الفنية، وهو ما يعد مخالفا للعادات والتقاليد والشرع.

محمد موسى سمير صبري محمد رمضان
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