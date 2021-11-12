بالفيديو.. منة تنسحب على الهواء بعد مشادة مع المستشار القانوني لشركة إنتاج فيلهما الجديد

توك شو
منة فضالي
منة فضالي
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انسحبت الفنانة منة فضالي على الهواء خلال برنامج "خط أحمر"، مع الإعلامي محمد، والذي يذاع عبر  قناة "الحدث اليوم"، وذلك بعدما نشبت مشادة كلامية حادة بينها وبين باسم فاروق المستشار القانوني لشركة الفاروق للإنتاج الفني  والمسئولة عن فيلهما الجديد.

وقال باسم فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  لا يجب لـ أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إصدار قرار بمنع التعامل معنا دون إجراء تحقيق ومعرفة الحقيقة قيل اتخاذ  أي القرار، مضيفا:أنا مش مسئول عن أي تعاقدات أبرمها المخرج العراقي صفاء الدين عيدي.

بينما قالت الفنانة منة فضالي، إنها شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت الوجه الآخر للمخرج العراقي، لافتة أنه أختفى وفوجئنا بأنه عنوانه المدون بالعقد غير صحيح،  "ويرفض الرد على أي مكالمات.. وعامل البوفيه "عم محمد" تم الاعتداء عليه لمطالبته بمستحقاته البالغة 2800 جنيه مقابل المشروبات التي قدمها لفريق العمل.
 
وتابعت الفنانة منة فضالي، وسام المنتج المنفذ للفيلم أسلت إلينا فويس على جروب العمل تستغيث فيه من تلقيها تهديدات بالاعتداء عليها حال طلبها مستحقاتها، مضيفة: عامل البوفيه استغاث بأسامة بركات مدير التصوير: إلحقني حابسيني في الحمام وبيضربوني".

محمد موسى منة فضالى

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