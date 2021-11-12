بحضور تركي آل الشيخ.. تامر حسنى يشعل حفله بموسم الرياض (صور)

أشعل النجم تامر حسنى، حفله الغنائي بموسم الرياض حيث استقبله جمهوره بكل شوق.

وقدم عددًا من أغانيه الشهيرة التي قابلها الجمهور بحماس شديد.



وأثنى تامر حسني، على زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ لحفله فى موسم الرياض.

وقال: "شرف كبير بالنسبة لى، خاصة أنه الحفل الوحيد الذى اختار زيارته منذ انطلاق النسخة الثانية من الموسم".

وأكد تامر حسني،حسني، أن الزيارة كانت مفاجأة بالنسبة له وللجمهور، ولفت إلى أن الحضور من الجمهور السعودى فى حفله كان فوق الوصف.

تركي آل الشيخ

تامر حسني يتألق في حفله