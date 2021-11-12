بحضور تركي آل الشيخ.. تامر حسنى يشعل حفله بموسم الرياض (صور)

الفجر الفني
تركي آل الشيخ وتامر
تركي آل الشيخ وتامر حسني
Advertisements

 

أشعل النجم تامر حسنى، حفله الغنائي بموسم الرياض حيث استقبله جمهوره بكل شوق.

 

وقدم عددًا من أغانيه الشهيرة التي قابلها الجمهور بحماس شديد.


وأثنى  تامر حسني، على زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ لحفله فى موسم الرياض.

 

وقال: "شرف كبير بالنسبة لى، خاصة أنه الحفل الوحيد الذى اختار زيارته منذ انطلاق النسخة الثانية من الموسم".

 

وأكد تامر حسني،حسني، أن الزيارة كانت مفاجأة بالنسبة له وللجمهور، ولفت إلى أن الحضور من الجمهور السعودى فى حفله كان فوق الوصف.

 

 

 

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
تامر حسني يتألق في حفله
تامر حسني يتألق في حفله
تركي آل الشيخ في حفل تامر حسني
تركي آل الشيخ في حفل تامر حسني
أخبار تركي آل الشيخ آخر أعمال تامر حسني اغانى تامر حسنى منوعات اخبار موسم الرياض
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيانيتش مرشح للعودة إلى برشلونة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منصور البرديسي يتقدم في سباق انتخابات نادي جرين هيلز

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 12-11-2021

زوج ابنة الفنانة سهير البابلي يفجر مفاجأة عن حالتها الصحية

بن شرقي يقترب من الرحيل

كم يتقاضى راموس مع باريس سان جيرمان ؟

أمطار رعدية.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة