الطفل «يحيي» يعاني من ضمور عضلات دوشين.. ووالده يستغيث: أنقذوا ابني

توك شو
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة يحيى محمد يحيى فرج البالغ من العمر ١١ عاما من منطقة العجيزى بطنطا بمرض نادر ضمور العضلات دوشين، أخطر أنواع ضمور العضلات.

وطالب والد يحيى في استغاثته لموقع "خط أحمر"، علاجه نجله على نفقة الدولة نظرا لارتفاع تكلفته، بالإضافة إلى أن الأدوية مستورد ولا توجد فى مصر.

وتابع: "أتمني ابني يرجع تاني كويس يقدر يجري ويلعب ويعيش حياته زي أي طفل، مناشدا المسئولين: اعتبروه ابنكم".

محمد موسى نفقة الدولة عضلات

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