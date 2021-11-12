استشاري أسري: تصرفات بعض الزوجات يؤدي لانعدام الجاذبية مع زوجها

توك شو
حسام تهامي
حسام تهامي
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قال حسام تهامي، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن هناك بعض الزوجات تقوم بالضغط على أزواجهن في الحياة بشكل عام، من حيث المتطلبات والاحتياجات وغيرها، دون مراعاة إمكانياته المادية والنفسية.


وأضاف حسام تهامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تصرف الزوجة الطاغية بهذا الشكل يؤدي لانعدام الجاذبية والحياة الزوجية بينهما، والجاذبية هي أساس العلاقة الحميمة بين الزوجين.


وتابع، "النهاردة ممكن نلاقي زوجة طاغية على زوج في تصرفاتها، ممكن نلاقيها متمردة عليه وعمالة تضغط عليه بشكل كبير، وممكن تسمع لجارتها أو والدتها أو صديقتها، وتتدخل في تفاصيل شخصية، هو ما قد يؤدي لانعدام الجاذبية بينها".

محمد موسى الحياة الزوجية الحدث اليوم

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