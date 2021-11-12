خبير أسري: إهمال بعض الزوجات يؤدي لبحثها عن الأمان مع شخص آخر

توك شو
حسام تهامي
حسام تهامي
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قال الدكتور حسام تهامي، المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن هناك بعض الأزواج الرجال لا يهتمون بزوجاتهم ودائما خارج المنازل "على القهوة" أو ليس لديهم وظيفة، ودائما ما يكون مهملا في منزله وزوجته وأولاده.


وأضاف حسام تهامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إهمال الزوج لزوجته له عواقب وخيمة على الزوجة لأنها تفقد "الحنينية" والأمان، وتبدأ البحث عنه في شخص آخر، لأنها في اللحظة دي تبحث عن المقابل لما تقدمه من خدمات واهتمامات في منزلها.


وتابع، أن هناك بعض الزوجات تقوم بالضغط على أزواجهن في الحياة بشكل عام، من حيث المتطلبات وغيرها، دون مراعاة إمكانياته المادية والنفسية، وتصرف الزوجة الطاغية بهذا الشكل يؤدي لانعدام الجاذبية والحياة الزوجية بينهما، والجاذبية هي أساس العلاقة الحميمة بين الزوجين.

 

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