خبيرة أسرية تكشف أسباب انعدام الجاذبية بين الزوجين

توك شو
نادية جمال
نادية جمال
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قالت الدكتورة نادية جمال استشاري العلاقات الأسرية، يجب على الزوجين إيجاد نقاط التقاء بينهما حال وجود خلافات بينهما، لافتة أن الزوجة عليها المبادرة بالحديث مع زوجها عما يشغل تفكيرها أو الأسباب والمشاكل التي تعاني منها لإيجاد حلول مشتركة وحال عدم اقتناعها برأي الزوج تتفكر في الأشياء البديلة.

وأضافت الدكتورة نادية خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل الشرقي دائما ما يرى أنه آراءه صحيحه وغير قابل للعدول عن قراراته بداعي أن الزوج أكبر من الزوجة ولديه خبرات أكثر من الزوجة.  

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، إذا فقد الزوج الثقة في زوجته، يؤكد أن هناك خلل من قبل الزوج في تعامله مع زوجته، مشيرة إلى أن المصارحة أحد أهم العوامل التي يواجه من خلالها هذه الظاهرة.

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