أيهما أفضل المرأة الفرفوشة أم العقلة؟ أميرة عبيد ترد

علقت الإعلامية أميرة عبيد على تساؤل أحد المتابعين حول، أيهما أفضل المرأة الفرفوشه ولا العقلة ؟



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، كل يوم بنشوف كومكسات كتير علي السوشيال ميديا تخص المرأة الفرفوشة والمرأة النكدية والمرأة العاقلة.. ومفيش راجل عاجبه حاله اللي عنده العقلة عايز الفرفوشة واللي عنده الفرفوشة عايز العقلة وكلهم في الآخر بيقولوا علي المرأة المصرية نكدية.



وتابعت الإعلامية أميرة عبيد، "مش مطلوب من الست تكون فرفوشة ولا عقلة مطلوب من المرأة تكون ست فهمة ومستوعبة شخصية الراجل.. تعرف إزي تكون ست بيت وتعرف أمتي تكون فرفوشة وتعرف كمان ازاي عند الخلافات والمشاكل تكون عقلة.