أميرة عبيد: المذيعة "خرابة البيوت" شيطان على هيئة بشر

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن المذيعة "خرابة البيوت" تهدف للانتقام من كل رجل لأنها لم تنجح في حياتها ولا يوجد رجل تحملها ولا تعلم كيف تكون "ست بيت"، لأسباب عدة.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن تفكير المذيعة "خرابة البيوت" لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا الواجب وجودها في كل فتاة والتي يتمناها الرجل، موضحة "أنا بستغرب من الستات والبنات اللي بيسمعوا كلامها، إزاي تقبلوا نصيحة من واحدة اتخطبت 9 مرات وفسخت ثم اتجوزت ثلاث مرات واطلقت".

وتابعت، "ده غير الكلام اللي سمعناه عن الجوازة العرفي الأخيرة  من المخرج المعروف الراجل اللي خدته من مراته.. وبالمناسبة مراته مذيعة مشهورة وكلنا عرفينها، إزي دي تكون قدوة لستاتنا وبناتنا".

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