أميرة عبيد لـ المتزوجات: كوني له أختًا وقت الشدة وصديقة وقت النزوة

وجهت الإعلامية أميرة عبيد، مجموعة من النصائح للمرأة من أجل الارتقاء بالمجتمع والمحافظة على استقرار بيتها ونجاحه، ومواجهة العديد من التحديات التي تواجه الأسرة وتهدد تماسكها.



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "كوني واعية وحكيمة ولا تكوني بلا قيمة، ذكري زوجك دائما كونى له عونا وسند كي تنجحي في حياتك مع زوجك كوني له أم وقت التعب وأخت وقت الشدة وصديقة وقت النزوة وحبيبة وقت الخلاف وعشيقة طول الوقت، تعلمي تكوني رجلا في الشارع وأم في البيت وأنثي في الخلوة".



وتابعت الإعلامية أميرة عبيد، عزيزي الراجل حافظ علي نفسية زجتك لأنها تعود على أهل بيتك، كن لها شريك حياة رحيم.. وأبا كريم.. وحبيب حليم، ولا تكون سببا في اكتئابها ولا تجرح مشاعرها..خليك مرايتها وحمايتها..خليك فارسها وحارسها وأوعي في يوم تهجرها وعلي قد ما تقدر اعزرها.. كن لها حياة تكون لك وطن.