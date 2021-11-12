أميرة عبيد: "المذيعة خرابة البيوت عايشة تغير الرجالة زي ما بتغير الفساتين"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن المذيعة "خرابة البيوت" لا تعرف شيئا عن العادات والتقاليد التي تربى عليها المجتمع، خاصة أنها لم تعش "عيشة الغلابة، ولا حياة الستات المدبرة، ولا تعرف تعيش راضية بحالها، ولا تعرف حتى تقول الحمدلله".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "منين هتجيب الأصل والنصيحة.. حد يقولي منين.. دي عايشة تغير في الرجالة زي ما بتغير فساتينها، هتعرف قيمة الراجل إزاي وخصوصا الراجل المصري.. المشكلة بقى والمضحك في الموضوع إن شوفتلها مقطع من يومين تحت عنوان خرابة البيوت".

وتابعت، "للأسف اتصدمت لما شوفت الفيديو، ولقيت بنت طالبة جامعية بتسألها في موضوع يخص مشاعرها، وبتقولها باختصار يعني أن ليها صاحب في الجامعة خاطب واحدة مش بيحبها، وأن صاحبها ده كان معجب بيها قبل ما يخطب، ولكن مكنش عارف يقول لها إزاي ولما حصل بينهم كلام اعترف لها بحبه وهي كمان حست بمشاعر تجاهه وراحت طلبت منه أنه يسب خطبته ويخطبها هل علاقتي بي هتكون ناجحة بعد الزواج، لترد عليها بقولها أنتي كده خرابة بيوت".