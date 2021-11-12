خبير أسري: الزوجة مصدر البهجة داخل البيت

قال أمير نصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الزوجة مصدر السعادة والبهجة داخل الأسرة، لافتا أن الرجل يفضل الزوجة الفرفوشة في بعض الأوقات وأن تكون عاقلة وإذا تطلب الأمر ذلك، لافتا إلى أن التوازن بين الشيئين مطلوب.

وأضاف أمير نصيف نبيل خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الزوجة إذا كانت عاقلة 100% ستكون فرفوشة، مضيفا: في أوقات الفرح والمرح تكون الزوجة فرفوشة، وإذا استدعى الأمر اتخاذ قرار هام تكون المرأة عاقلة.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، العقول مطلوب في بعض الأحيان، مضيفا: إذا كانت الزوجة نكديه فيرجع سبب ذلك إلى الزوج.