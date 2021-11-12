أميرة عبيد لـ "خرابة البيوت": "مخطوبة 9 مرات ومطلقة 3 مرات وبتنصحي الناس"

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد إن المذيعة "خرابة البيوت" تسعى لتدمير العلاقات الزوجية، نظرا لأنها فشلت في علاقاتها المتعددة بين الخطوبة 9 مرات والزواج والطلاق 3 مرات.

وروت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أنها شاهدت مقطع فيديو، لفتاة تتصل على المذيعة "خرابة البيوت"، لتشكو لها من واقعة حبها لزميل لها قام بخطبة فتاة أخرى، ثم اعترف لها بحبه لها، فماذا تفعل، لتجيبها تلك الإعلامية بأنها هذا خراب بيوت، مضيفة: "ونبي إيه ده على أساس إيه، إن أنتي شيخ جامع، وأنتي لما خطفتي المخرج من مراته كنتي إيه؟ مش خرابة بيوت برضه، عايزة أفهم ونبي ردي عليا وفهميني أنتي بتقولي كده على أساس إيه، ولا هو استخفاف بعقول الناس وخلاص ولا إيه بظبط".

وأضافت أميرة عبيد، "بصي أنا شايفة إنك تتكلمي في الموضة في التخسيس في البيض اللي بالبلح الحلو ده، بس والنبي ملكيش دعوة بحياة الناس، روحي صلحي حياتك وتوبي لربنا، وبعد كده ابقي اطلعي عبرة لغيرك، بلاش النصيحة أنتي يدوب آخرك تكوني عبرة، مش محتاجين منك نصايح على فكرة".

وتابعت، "خليكي أنتي في البوريك ونفخ الشفايف وعصير البطيخ ده تمامك.. وأهم حاجة عصير البطيخ".

عصير البطيخ زواج الحدث اليوم

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