تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غد الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

طقس الجمعة



وأوضحت، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء فيما يكون طقس حار على جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم الجمعة



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، حيث تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة



وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.