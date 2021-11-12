منصور البرديسي يتقدم في سباق انتخابات نادي جرين هيلز

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منصور البرديسي
منصور البرديسي
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قبل ساعات من انطلاق ماراثون انتخابات نادي جرين هيلز بمدينة الشروق، حرص المرشحون على مقعد العضوية على التحالف مع منصور البرديسي مرشح رئاسة النادي ومعه المحاسب ناجي الشهاوي المرشح على مقعد نائب الرئيس، نظرًا لتقدم فرص نجاحهما، بعد رفضهما تشكيل قائمة انتخابية والاكتفاء بمقعدي الرئاسة والنائب فقط لقربهما من جميع المرشحين.

البرديسي والشهاوي أعلنا برنامجهما الانتخابي بعد التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ومعرفة متطلباتهما لكي تكون على رأس أولوياتهما بعد النجاح..

وعلى الرغم من الضغوط التي تعرض لها البرديسي لانضمام بعض مرشحي العضوية في قائمته الانتخابية إلا أنه رفض. وأكد أنه على مسافة واحدة من الجميع.

انتخابات نادي جرين هيلز
انتخابات نادي جرين هيلز
انتخابات نادي جرين هيلز
انتخابات نادي جرين هيلز
انتخابات نادي جرين هيلز
انتخابات نادي جرين هيلز
مرشحين الجمعية العمومية أعضاء الجمعية العمومية نادي جرين هيلز اخبار مدينة الشروق

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