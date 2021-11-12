حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

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بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد حلايب وشلاتين ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة تسجل القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.
 

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