الأهلي ينفي وصول عرض تركي لـ "أفشة"

أوضح جهاز الكرة بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد بشأن وجود بعض العروض المقدمة للاعب الفريق محمد مجدى "أفشة" للرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.



ونفى مسئولو النادي الأهلي وصول أي عروض رسمية من تركيا لـ "أفشة"، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام فى الفترة الماضية، وتحديدًا من صفوف جالاتا سراى التركى.



وأعلن جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه التام لفكرة بيع أو رحيل محمد مجدى "أفشة" فى الفترة المقبلة.



ويعد محمد مجدى "أفشة" من العناصر الهامة والأساسية فى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

