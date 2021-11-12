جوجل يحتفل بذكرى الرسام الهولندي يوهانس فيرمير

احتفل محرك البحث جوجل اليوم المعة بذكرى الرسام الهولندي يوهانِس فيرمير، المشهور باسم فيرمير "Johannes Vermeer"، وفيمل يلي نقدم لكم معلومات عن الفنان يوهانس فيرمير.

من هو يوهانس فيرمير؟



الفنان يوهانس فيرمير، من مواليد عام 1632 في بلدة دلفت الهولندية، لم يعش طويلا حيث توفي عام 1675، عن عمر يناهز 43 عاما.

اشتهر بأنه من أشهر فناني القرن ال 17 الميلادي في أوروبا، وهو ما يعرف بالفترة الباروكية، وكان يقوم برسم المشاهد المنزلية في الطبقة المتوسطة، وكان معروفا عنه استخدامه الألوان باهظة الثمن، وبطيء في عمله ولكن يتقنه بشكل كبير، وكان يعالج أعماله بشكل فريد مستخدما الضوء في كل أعماله الفنية.

ويبدو ان كل صوره رسمها داخل غرفتين فقط دون تغيير لان معظمها تحمل نفس الأثاث تقريبا والترتيب كما ظهرت في معظمها شخصيات نساء وبعض الرجال.

كان معروفا بشكل قليل في دلفت الهولندية، ولم يذكر كثير بكتب التاريخ الهولندي، لذا تم حذفه من الدراسات الاستقصائية الهولندية للفن الهولندي، حتى عاد له حقه بالشهرة واكتشفه جوستاف فريدريك واججن وثيوفل ثوري برجر، عندما نشرا مقالًا يحتوي على 66 صورة لفيرمير على الرغم من أن 34 لوحة فقط تُنسب إليه اليوم.

منذ ذلك الحين اصبح معروفًا بصفته واحدًا من أعظم الرسامين في العصر الذهبي الهولندي، ولكن عند وفاته كان فقيرا جدا وترك لزوجته وابنائه ديونا كبيرة معظمها بسبب شراء الالوان.