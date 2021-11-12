أسرة الفجر تنعى زوج الزميلة الصحفية شهيرة النجار

أخبار مصر
بوابة الفجر
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نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الدكتور حسام أحمد نور زوج الزميلة الصحفية شهيرة النجار، متقدمًا بالعزاء للزميلة ولأسرتها.

وتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، بالعزاء إلى الزميلة الصحفية شهيرة النجار لوفاة زوجها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته.

ومن جانبها، تمنت أسرة جريدة وموقع الفجر، للزميلة الصحفية شهيرة النجار أن يلهمها الصبر والسلوان لوفاة زوجها، وأن يسكنه فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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