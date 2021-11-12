"السلع التموينية" تعلن تفاصيل طلب توريد أرز محلي مع بداية 2022



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة المحدودة رقم (1) لسنة 2021 / 2022 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2244/2006) رتبة (1) (رفيع / عريض) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5% للتوريد خلال الفترة من 1/1/2022 حتي 31/3/2022 بحد أدنى لكمية التوريد الشهرية 500 طن.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة - أن المظاريف الفنية والمالية تقدم يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 موعد جلسة فض المظاريف الفنية وتقدم الأسعار بالجنيه المصري وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره مائة ألف جنيها بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضحت أن العروض تكون مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز، وفقا للمواصفات المطلوبة كل عينة لا تقل عن واحد كيلوجراما وتكون محكمة الغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.