بالصور .. صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 500 متطوع جديد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حفلا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال 500 متطوع جديد بمقر المعهد من الشباب والفتيات بالجامعات والمعاهد العليا بمحافظتي القاهرة والجيزة، تحت شعار "قوتنا في شبابنا" منهم حملة الدكتوراة والماجستير من إجمالي 1600 شاب وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، في إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالعمل على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وعقدت مقابلات لهم وجرى اختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القاده بحلوان.

وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات مؤكد على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لا سيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة.

ونقل "عثمان" تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، مؤكدة حرصها على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الادمان.



وأوضح "عثمان" أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

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