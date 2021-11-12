الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة مدعومة بأسهم التكنولوجيا



دعمت أسهم التكنولوجيا بورصة طوكيو لتغلق مرتفعة، وسط أقبل المستثمرون على الشراء غير أن الارتفاع في بورصة طوكيو جاء دونه في الأسهم العالمية بسبب مخاوف بشأن تأثير زيادة التكاليف على أرباح الشركات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.13% مسجلا 29609.97 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31% إلى 2040.60 نقطة.

وقال المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية، شيجيتوشي كامادا "الأسهم اليابانية متأخرة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية ومعدل السعر إلى الأرباح منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم اليابانية".

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب على مؤشر نيكي، مقتفية أثر وول ستريت حيث ارتفع مؤشر شركات أشباه الموصلات بعد أسوأ جلسة له منذ أكثر من ستة أسابيع.

وارتفع سهم سوفت بنك غروب 2.58%، مسجلا ارتفاعا بنسبة عشرة بالمئة خلال الأسبوع، بينما تقدم سهم طوكيو إليكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق 1.96%.

وعلى الجانب الآخر، خسرت أسهم سوزوكي موتورز 2.38% بعد أن جاء صافي ربح الشركة في 6 أشهر أقل من توقعات السوق.