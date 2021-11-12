النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار بفضل رهانات على قيام الفدرالي برفع الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتمحو مكاسب كانت قد حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

وفي التعاملات الآسيوية، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 81.33 دولار للبرميل، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الخميس.

كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3%، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك كمكاسب أمس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) قد خفضت أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال بادين مور المحلل لدى بنك أستراليا الوطني إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

وأضاف "أوبك+ شديدة الدهاء في إدارتها للإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من الجائحة".

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.

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