موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم إفريقيا والتشكيل المتوقع

ينتظر الملايين مباراة مصر وأنجولا والتي سوف تقام اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021 ضمن مباريات تصفيات كأس العالم إفريقيا، ونقدم لكم فيما يلي موعد مباراة مصر وأنجولا.

موعد مباراة مصر وأنجولا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منافسه منتخب أنجولا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

يستضيف منتخب أنجولا نظيره منتخب مصر اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة مصر وأنجولا على قناة أون تايم سبورت 1 OnTime Sports.

وتبث مجموعة قنوات أون تايم سبورتس OnTime Sports جميع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

وأدى منتخب مصر مساء أمس الخميس تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في الثامنة مساء اليوم "التاسعة في القاهرة".

شارك في المران جميع اللاعبين الـ 25 الذين تم اختيارهم في قائمة «الفراعنة» وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد.

كما تم تحديد موعد عودة البعثة في العاشرة من صباح السبت المقبل إلى «برج العرب» مباشرةً لمواصلة معسكره المغلق استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الجيش، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة، فيما تقرر غلق التدريبات المقبلة لزيادة التركيز.

تشكيل منتنخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمد شريف.

مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم إفريقيا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

كما سيلتقي منتخب مصر منافسه الجابون في ختام المجموعة الإفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر الجاري على إستاد الجيش ببرج العرب.

وفاز منتخب مصر في مباراتي شهر أكتوبر الماضي أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي، وضمت القائمة 25 لاعبًا.