"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت وأماكن سقوط الأمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا السبت الموافق 13-11-2021، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.



كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وأوضحت الهيئة، أن غدا السبت، تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية السلوم ومطروح والضبعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد نويبع وكاترين والأقصر وأسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت تسجل القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

