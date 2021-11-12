الدولار يسجل أعلى مستوى في 16 شهرا وسط مخاوف بشأن التضخم

يتجه الدولار نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة وسط رهانات على أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مبكرا بعد بيانات هذا الأسبوع أظهرت أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة منذ 3 عقود.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات، ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهرا عند 95.256، متجها نحو تسجيل مكسب أسبوعي 1.08%، وهو الأعلى منذ 20 يونيو/حزيران.

وتراجع اليورو مجددا إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1439 دولار ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.33565 دولار، أدنى مستوى هذا العام.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين الأمريكيين (التضخم) الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما أثار شكوكا حول وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفدرالي أن ضغوط الأسعار ستكون "مؤقتة" وعزز تكهنات بأن صناع السياسة سيرفعون أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا.

وصعد الدولار إلى 114.265 ين يوم الجمعة، مسجلا ذروة أسبوع.

كما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين ونصف عند 0.9224 فرنك سويسري لليوم الثاني على التوالي.

أما الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر فقد تراجع إلى 0.7283 دولار أميركي للمرة الأولى في أكثر من شهر.

ونزل نظيره النيوزيلندي إلى 0.7005 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.