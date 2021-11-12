الزراعة: فحص وعلاج 4275 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بسوهاج

قال الدكتور محمد حجازي، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن إجمالي الأعداد التي تم فحصها 4275 حيوان وكان بيانها كالآتي: تم علاج الطفيليات الداخليه والخارجيه لعدد 1248 حيوان وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1004 حيوان وتم تحصين عدد 1213 حيوان بالتحصينات غير سياديه وتم فحص الحيوانات للعشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات الفوق صوتية وتلقيح الجاهز منها لعدد 757 حيوان وتم عمل 43 عمليات جراحيه وتم فحص وتقييم 5 من الطلائق المستخدمه للتلقيح بالقري.

جاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسه مركز البحوث الزراعيه برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعده المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه إلى صغار الذراع والمربيين قامت لجنه من الساده الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه برئاسه الدكتور محمد حجازي القائم باعمال مدير المعهد وبمشاركه معاهد الصحة الحيوانيه بالمركز وصندوق التامين على الماشيه ومديريه الطب البيطري بسوهاج ممثلة للهيئه العامه للخدمات البيطريه بعمل ٦ قوافل بيطريه لعدد ٦ قري بمحافظه سوهاج ( قريه المدمر، اولاد سلامه، الغريزات، بيت داوود، برديس، سفله ) في الفترة من ٦ / ١١ حتي 11 / ١١ / ٢٠٢١.

كما تم تدريب عدد ٣٣ من الاطباء البيطريين بالمديريه علي التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج والتلقيح الاصطناعي كما تم عمل ندوات ارشادية للمربين عن اهمية التأمين علي الماشية وطرق رفع الكفاءه التناسليه للماشيه وتم اخذ العينات لفحصها معمليا وستسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومعهد الثروة الحيوانيه ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.