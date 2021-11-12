الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتفقد ربع قيمتها هذا العام

تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة عشرة دولارات، اليوم الجمعة، متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر.



ولامست الليرة، التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل العملة الأمريكية بعد أن أغلقت أمس الخميس على 9.92.



وبحسب "رويترز" فقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.

صعد الدولار اليوم لثالث يوم على التوالي بعدما أحدث ارتفاع شديد في التضخم الأمريكي صدمة في الأسواق ودفع المستثمرين للمراهنة على رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول منتصف 2022.

ومع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، يراهن المستثمرون أكثر على أن مسؤولي السياسات النقدية في الولايات المتحدة سيضطرون لزيادة أسعار الفائدة أقرب من المتوقع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 في المائة إلى 95.27 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.



وبحسب "رويترز"، انخفض اليورو إلى أقل مستوى في 16 شهرا، وجرى تداوله مقابل 1.1436 دولار. وتراجع الإسترليني إلى 1.3354 دولار وهو أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.



كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7277 دولار لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وبالنسبة للعملات الرقمية هبطت بيتكوين إلى أقل بقليل من 65 ألف دولار متراجعة عن ارتفاع قياسي بلغت خلاله 69 ألف دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.