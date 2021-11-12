"القصير": القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة.. ويشارك فى الناتج المحلي

قال سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القطاع يستوعب 25% من العمالة؛ ويشارك بنسبة 15% في الناتج المحلي، بحانب أنه يساهم في الصادرات الزراعية بنحو 17%، منوها بأن القطاع الزراعي يمثل أمن قومي لمصر

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن القيادة السياسية اهتمت بالزراعة خلال السبع سنوات الماضية وحققت نهضة غير مسبوقة.

وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مليارات الجنيهات أنفقت على 320 مشروع زراعي ما بين التنمية والتطوير والأبحاث