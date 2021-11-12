المشاط: العالم في احتياج للتمويل للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن العالم لا سيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية لا سيما في ظل عدم القدرة على الوفاء بالتعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويا للعمل المناخي.

وأوضحت المشاط خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 26 الذي يعقد بمدينة بجلاسجو بالمملكة المتحدة أنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتبنى بشكل متزايد حلولا مبتكرة لتمويل المناخ مثل أدوات التعامل مع المخاطر والتمويل المختلط لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرا بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات متوسطة المدى مع البلدان النامية والأقل نموا لدعم العمل المناخي وتمكينها من تدبير الاستثمارات المطلوبة التي تدعم سياساتها المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كشفت عن أن تمويل المناخ الذي قدمته الدول المتقدمة ارتفع من 58.5 مليار دولار في 2016 إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019 بينما ظل التمويل الخاص ثابتا خلال الفترة من 2017-2019 عند نحو 14 مليار دولار لافتة إلى أنه في ظل الوعود التي أطلقتها الدول المتقدمة خلال أكتوبر الماضي فإنه من الممكن تدبير تمويلات بأكثر من 100 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجات الدول النامية.

وقدمت المشاط عرضا حول تصور لإطار دولي لتمويل مبتكر للمناخ مؤكدة أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص للعمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.