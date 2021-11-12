"السيسي": احتفالية اليونسكو تتزامن مع الطفرة الهائلة لقطاع الآثار بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على استمرار التعاون مع منظمة اليونسكو لحماية المواقع المصرية المسجلة بالمنظمة، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة الفعالة في مختلف فعالياتها في مختلف المجالات لصياغة ومتابعة الاتفاقيات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالاحتفالية والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "نحتفل بهذه المنظمة نؤكد على أهمية تركيزها على الأهداف في محالات التربية والعلوم والثقافة وتطوير المؤسسات التعليمية وحماية الثقافة وتناغم الثقافات والحضارات باحترام سيادة الدول".

وأكد أن مصر تحرص على التعاون المستمر مع اليونسكو وتولي اهتمامًا دائمًا بالمشاركة الفعالة في مختلف أجهزة المنظمة وبرامجها، موضحًا أن هذه الاحتفالية تتزامن مع الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار في مصر والتي بدأت بالمتحف القومي للحضارة التي شهد احتفاليته العالم أجمع.

وأشار إلى أن مصر ستقدم إلى العالم المتحف المصري الكبير الذي سيمثل أحد أكبر المتاحف في العالم وأكثرها ثراء، بالإضافة إلى متحف المدن والعواصم بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح مسارات لتقديم وعرض ثراء الحضارة المصرية وتقديمها للعالم أجمع.