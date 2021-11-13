انتعاشة في أسواق الأسهم العالمية.. أرباح قوية للشركات وإقبال على الشراء

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا أمس، مع صعود أسهم قطاع السلع الفاخرة بدعم من أرباح قوية لشركة ريتشمونت المالكة للعلامة التجارية كارتييه.



وبحلول الساعة 08:28 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا في المعاملات المبكرة.



وقفز سهم ريتشمونت 7.8 في المائة بعدما فاقت أرباح الشركة التوقعات في النصف الأول من العام المالي، وقالت إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتها يوكس، التي تسجل خسائر في خطوة من المتوقع أن تلقى استحسانا من المساهمين.



وتصدرت أسهم السلع الشخصية والمنزلية المكاسب، إذ قفز سهم "إل.في.إم.إتش" للسلع الفاخرة بعد أنباء ذكرت أن شركة لوي فيتون تعتزم فتح أول متجر معفي من الرسوم الجمركية في الصين.



وصعد سهم شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم 2.1 في المائة بعدما فاقت أرباحها التوقعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله لثالث مرة، ما زاد عدد المشتركين في وحدتها الأمريكية "تي موبايل".



كما ارتفع سهم شركة أتلانتيا الإيطالية للبنية التحتية 1.2 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام 2021.



إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، مدعومة بأسهم التكنولوجيا، إذ أقبل المستثمرون على الشراء غير أن الارتفاع في بورصة طوكيو جاء دونه في الأسهم العالمية بسبب مخاوف بشأن تأثير زيادة التكاليف في أرباح الشركات.



وصعد مؤشر نيكي القياسي 1.13 في المائة، مسجلا 29609.97 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 في المائة إلى 2040.60 نقطة.



وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية "الأسهم اليابانية متأخرة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية ومعدل السعر إلى الأرباح منخفض، مقارنة بالدول الأخرى، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم اليابانية".



وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب على مؤشر نيكي مقتفية أثر "وول ستريت"، حيث ارتفع مؤشر شركات أشباه الموصلات بعد أسوأ جلسة له منذ أكثر من ستة أسابيع.



وارتفع سهم سوفت بنك جروب 2.58 في المائة، مسجلا ارتفاعا 10 في المائة خلال الأسبوع، بينما تقدم سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق 1.96 في المائة.



على الجانب الآخر، خسرت أسهم سوزوكي موتورز 2.38 في المائة بعد أن جاء صافي ربح الشركة في ستة أشهر أقل من توقعات السوق.



وفي السياق، أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة توشيبا كورب أمس أنها ستنقسم إلى ثلاث شركات منفصلة، في محاولة لتعزيز القيمة المضافة للمساهمين.



ويأتي قرار الشركة اليابانية استجابة لضغوط المساهمين بعد سنوات من الفضيحة وسوء الإدارة.



وقالت "توشيبا" في بيان أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إنها ستقسم عملياتها الرئيسة بين شركتين جديدتين مطروحتين للتداول العام، تختص واحدة بخدمات البنية التحتية والأخرى بالأجهزة التكنولوجية.



وأضافت الشركة أن عملياتها المتبقية ستحتفط بحصص في الكيانين الجديدين، من أجل إكمال عمليات بيع الأسهم في الشركة الأم بحلول النصف الثاني من العام المالي 2023.



كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح للمساهمين بقيمة 100 مليار ين ياباني (875 مليون دولار) في غضون عامين.



وتشهد "توشيبا" خلافات تعود لعام 2015 على الأقل، وذلك عندما اضطرت الشركة إلى دفع أكبر غرامة في تاريخ البلاد، لإدانتها بتزوير بيانات مالية.



وأعقب هذا الخلاف محاولة فاشلة للدخول إلى سوق التجارة النووية، وهو ما أجبر الشركة اليابانية على شطب أصول بقيمة 6.3 مليار دولار وبيع وحدة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة.



وبدأ المساهمون، بقيادة شركة "إيفيسيمو كابيتال مانجمنت بي تي" في التحرك مع تصاعد خسائر "توشيبا"، حيث قاموا بإجراء تغيير في مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك اتخاذ قرار بتعيين المؤسس المشارك لشركة إيفيسيمو، يويشيرو إيماي، في منصب المدير الجديد لـ "توشيبا".



وانتقالا إلى السوق الأمريكية، إذ صعدت مؤشرات عند الفتح أمس مع قيادة سهم شركة جونسون آند جونسون وأسهم شركات التكنولوجيا للمكاسب في نهاية أسبوع خيمت عليه مخاوف عميقة متعلقة بطول أمد التضخم.



وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 42.55 نقطة أو 0.12 في المائة ليفتح عند 35963.78 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.97 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 4655.24 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 48.34 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 15752.62 نقطة عند الفتح.



وضمن السوق، أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية العملاقة للأدوية الجمعة اعتزامها الانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة إحداهما تعنى بالمنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين والثانية بالدواء.



وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم إنشاء "شركتين رائدتين عالميا تتموضعان بشكل أفضل لتقديم نتائج صحية مطورة للمرضى والمستهلكين من خلال الابتكار".



وارتفع سهم الشركة، التي أسست قبل 135 عاما أكثر من 3.5 في المائة في بورصة "وول ستريت" في تداولات ما قبل السوق الجمعة بعد الإعلان عن انقسامها.



وتخطط "جونسون آند جونسون" للانتهاء من هذه العملية في مدة تراوح بين 18 و24 شهرا، ما يؤدي إلى ولادة شركتين يتم التداول بأسهمهما في البورصة.



وقال رئيس مجلس الإدارة أليكس جورسكي إن القرار اتخذ بعد "مراجعة شاملة".



ويعتقد مجلس الإدارة أن الانقسام هو "أفضل طريقة لتسريع جهودنا لخدمة المرضى والمستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأيضا لإيجاد فرص لفريقنا العالمي الموهوب وتحقيق نمو مربح، والأهم هو تحسين نتائج الرعاية الصحية للأفراد حول العالم".



وحقق الفرع الخاص بصحة المستهلكين، الذي ينتج مستحضرات للعناية بالبشرة وبودرة الأطفال 3.7 مليار دولار في الربع الثالث هذا العام، أي نحو 16 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة.



وبلغت إيرادات اللقاح المضاد لكوفيد من جرعة واحدة، الذي طورته الشركة نحو 20 مليار دولار في الفترة نفسها.



وقالت الشركة إن موظفيها البالغ عددهم 136 ألفا حول العالم "سيبقون العمود الفقري لهذه الأعمال".

وكانت شركة "جنرال إلكتريك" العالمية قد أعلنت بداية الأسبوع مخططها للانقسام إلى ثلاث شركات متفرقة.



وعربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.8 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2097.7 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو ستة ملايين دينار أردني، مقارنة بـ6.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاص 7.8 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ25.8 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة، التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 22.6 مليون سهم، نفذت من خلال 16739 صفقة.



فيما أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بـ0.06 في المائة ليصل إلى 7044.63 نقطة.



وبلغ مجموع الأموال المتداولة سبعة ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.



وأخيرا، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع 1.29 في المائة أي ما يعادل 599 نقطة، وأقفل عند مستوى 45749 نقطة.



وبلغ حجم الأسهم المتداولة 83.044.802 سهم، وتم التداول على أسهم 369 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 252 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.