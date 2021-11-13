"الفجر" تنعى والدة حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة

تنعى أسرة بوابة الفجر الإلكترونية، برئاسة الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير، حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتير المستشار محمد شيرين فهمي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

ويقام العزاء اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر بدار مناسبات عرب اليسار أمام مسجد السيدة عائشة بالخليفة.

وتتقدم أسرة "الفجر" بخالص العزاء لحمدي الشناوي، وأسرته، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمتها ويدخلها فسيح جناته ولأسرتها الصبر والسلوان.