دبلوماسي سابق: 20 ألف مرتزق في ليبيا يهددون استقرار المنطقة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ليبيا من الدول الشقيقة ومصر تستضيف عشرات المواطنين على أرضها لما يربط البلدين من علاقات دبلوماسية وتاريخية فضلا عن حقوق الجوار، مضيفا أن مصر وجه مقبول لدى الدول الأوروبية لأنها دولة لها تاريخ وترعى مصالح جميع دول المنطقة.



وأضاف السفير جمال بيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، 2 مليون عامل مصري يساهمون في إعادة إعمار ليبيا بالإضافة إلى المصاهرة بين المصريين والليبيين، مشيرا إلى أن هناك كبيرة تهدد الشرق المتوسط بسبب المواد البترولية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، ليبيا من الدول الغنية بالمواد البترولية مما يجعلها مطمع لبعض الدول التي تريد السيطرة على ثرواتها، مشيرا إلى وجود 20 ألف مرتزق جاءوا من الشام إلى ليبيا مما يجعل الشأن الليبي محل اهتمام القيادة السياسية.