السفير جمال بيومي يشدد على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات الليبية

توك شو
جمال بيومي
جمال بيومي
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ليبيا ولبنان يعانون من القبلية والحزبية، مطالبا جميع الدول العربية بضرورة التوحد وإنهاء حالة الانقسام التي تهدد استقرارا وأمن المنطقة.

وأضاف السفير جمال بيومي  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب أن تقبل جميع الأطراف المتنازعة نتائج التي تسفر عنها الانتخابات محذرا من السيناريو العراقي 
 
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الفريق الخاسر في الانتخابات أن يعي أنه له حقوق في المعارضة كفصيل وطني يستمع الجميع له، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل دعم المسار السياسي.

جمال بيومي محمد موسى الدول العربية

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