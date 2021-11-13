تفاصيل اتفاقية تعاون بين ”مصر للبترول” و”بتروجت” بقيمة 182 مليون جنيه

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتوقيع شركة مصر للبترول برئاسة المهندس محمد شعبان مع شركة بتروجت برئاسة المهندس وليد لطفي عقد انشاء خط هيدرانت جديد قطر 14 بوصة لتموين الطائرات بتكنولوجيا الذكاء الصناعي بمطار برج العرب الدولي.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز التعاون بين شركات القطاع البترولي بهدف تحقيق نقلة نوعية بمختلف المواقع البترولية تواكب ما تشهده بلادنا من خطط ومشروعات غير مسبوقة للتنمية والعمران.



وتابع، قامت شركة مصر للبترول بالتعاقد مع شركة بتروجت لإنشاء خط الهيدرانت الجديد بمطار برج العرب بتكلفة استثمارية تبلغ 182 مليون جنيه وبالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات.



وأضاف، شركتي بتروجيت ومصر للبترول، استطاعتا أن تحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تنوع منتجاتها وخدامتها بقيادة المهندس محمد شعبان، مشيرا إلى أن شركة بتروجيت أصبحت عابرة للقارات وتعزف سيمفونية نجاح كبيرة، لافتا إلى أن وزير البترول أستطاع اختيار قيادات تتميز بكفاءة عالية.

ويعتبر إنشاء الهيدرانت كجزء حيوي من خطة وزارة الطيران المدني لإجراء توسعات للمطار ككل تشمل إنشاء صالة ركاب جديدة بطاقة 6 ملايين راكب سنويا تناسب النمو السريع لقطاع الطيران المدني بالمنطقة الشمالية وساحل البحر الأبيض المتوسط ومدينة العلمين الجديدة والذي أوضحت أحد أهم المراكز اللوجسيتية للنقل والتجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.