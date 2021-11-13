محافظ أسيوط: تنفيذ أكثر من 900 مشروع في مراكز ومدن المحافظة ضمن "حياة كريمة"

توك شو
عصام سعد
عصام سعد
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت الكثير من الأمور والأوضاع في كل محافظات مصر وتحديدا في أسيوط، واقتحمت معوقات ومشكلات كبيرة كانت مستمرة لسنوات طويلة، بما في ذلك المشروعات التي كانت متوقفة.


وأضاف عصام سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هناك أكثر من 900 مشروع تتم في أسيوط من بينها مشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق، وغيرها من المشروعات التي تتم في 149 قرية بـ 7 مراكز في المحافظة.


وكان محافظ أسيوط قد شهد اصطفاف معدات الشركة من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار وفاكيوم ومعدات تطهير مختلفة ومولدات ديزل وورش صيانة متنقلة بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، وذلك في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء ولمواجهة الأزمات والطوارث وأية سيول أو أمطار محتملة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.

محافظ أسيوط المشروعات فصل الشتاء مشروعات الصرف الصحي

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