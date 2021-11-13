«محمود» طفل يعاني من التشنج العصبي.. ووالدته تستغيث: ابني الوحيد

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة طفل يعاني من تشنج عصبي.

وسيطرت حالة من الحزن وقلة الحيلة على أسرة فقيرة، بعد علمهم بمرض طفلهم محمود عصام محمد البالغ من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بمرض تشنج عصبي.

وقال والدة الطفل محمود، "ابني تعبان من 8 سنين وبنحاول نوصل لعلاج عشان يخليه يكون أحسن بس مش عارفة.. محمد عنده تشنج عصبي وبقالة سنة مش بينام من كتر تعبه، وكمان في أوقات بيفقد الوعي فيها لده 35 ثانية كأنه مات وبعدها بيرجع للحياة تاني".

وتابعت، "العملية محتاجة جهاز معين عشان يعالج حالته ويقدر بحاولي 400 ألف جنيه.. وكل المستشفيات للأسف بترفض حالة محمود.

وأتمت، "نفسي توصلو صوتي عشان دا ابني الوحيد".

محمد موسى الحدث اليوم مستشفيات

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