عصام شلتوت: لاعيبي منتخب مصر رجالة وهيفرحونا بالتأهل لكأس العالم

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال عصام شلتوت، الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي، إن منتخب مصر مليء بالعديد من النجوم الكبار على رأسهم محمد صلاح  مهاجم ليفربول الإنجليزي، لافتا أن منتخب مصر يحتاج إلى نقطة واحدة أمام نظيره الأنجولي لضمان الصعود إلى الدور النهائي في تصفيات كأس العالم.

وأضاف عصام شلتوت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أتنمى أن أري عرض يليق بمصر الجديدة وبحجم منتخب مصر، لدينا ثقة كبيرة في أي 11 لاعب سيخوضون المباراة تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع عصام شلتوت، الجميع يعي حجم المسئولية التي تقع على عاقته ويشعرون أنهم في مهمة وطنية، معربا عن عدم قلقه من المنتخب الأنجولي في ظل الحالة الفنية العالية التي يعيشها لاعبي المنتخب الوطني.


يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منافسه منتخب أنجولا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.


يستضيف منتخب أنجولا نظيره منتخب مصر اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

المنتخب الوطنى محمد موسى تصفيات كاس العالم

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