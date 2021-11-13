"صاصا" يغني في سنتر دروس خصوصية.. ومحمد موسى: كارثة وننتظر رد "التعليم"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن غناء مؤدي المهرجانات عصام صاصا، في "سنتر" دروس خصوصية اسمه إكسفورد بالتجمع الخامس، يعد كارثة وفضيحة أخلاقية.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مش بس مكتفي أنه يغني من غير إذن من النقابة.. دا كمان بيروح للطلاب في أماكن الدروس الخصوصية ويغني.. وأنا حقيقي هنا مش عارف أعاتب مين ولا مين.. إزاي مدرس فاضل يسمح بالمهزلة دي.. وإزاي أنا كولي أمر أكون واثق أن ولادي في إيد أمينة.. دا أنت معلم فاضل إزاي تسمح بالمهزلة دي".


وتابع: "عاجبك يعني كدة الطلاب شباب وبنات، وهما عمالين يهيصوا ويغنوا في نص الحصة"، موضحا: "يا وزارة التربية والتعليم هل السنتر دا مرخص، ولو مرخص هل التعليم يكون بالطريقة دي.. ننتظر رد الوزارة."

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الإعلامي محمد موسى

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