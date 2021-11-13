محمد موسى يفتح النار على عصام صاصا: "إزاي يغني في سنتر دروس خصوصية"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عقب قيامه بالغناء في "سنتر" دروس خصوصية بالتجمع الخامس.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مش بس مكتفي أنه يغني من غير إذن من النقابة.. دا كمان بيروح للطلاب في أماكن الدروس الخصوصية ويغني.. وأنا حقيقي هنا مش عارف أعاتب مين ولا مين.. إزاي مدرس فاضل يسمح بالمهزلة دي".
وأضاف، "أنا هنا هتكلم مكان أي أب.. إزاي أنا كولي أمر أكون واثق أن ولادي في إيد أمينة.. دا أنت معلم فاضل إزاي تسمح بالمهزلة دي، عاجبك يعني كدة الطلاب شباب وبنات، وهما عمالين يهيصوا ويغنوا في نص الحصة".

الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى

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