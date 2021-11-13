محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

قال الإعلامي محمد موسى، إن نقابة الموسيقيين حذرت من التعامل مع مؤدي المهرجانات، وكذلك من الغناء مع حسن شاكوش على خلفية إيقافه ومنعه من الغناء نهائيا.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، موجها رسالة للمطرب عمر كمال، إنه في حال تعاونه مع حسن شاكوش مرة أخرى من خلال الأغنية التي أعلنوا عنها في وقت سابق، سيتم إيقافه ومعاقبته.



وكانت نقابة الموسيقيين قالت إنها لا تملك سلطة للسيطرة على الأغاني التي يطرحها حسن شاكوش عبر "يوتيوب"، لكن في إمكانها منع أعضاء النقابة من العمل مع "شاكوش"، ومعاقبة المخالفين لذلك، وهذا الأمر ينطبق على عمر كمال في حال مشاركته شاكوش في الأغنية التي أعلن عنها الأخير، مشيرا إلى أن عمر كمال عضو في النقابة وعليه الالتزام بقراراتها، وإذا ارتكب مخالفة سيتم التحقيق معه.