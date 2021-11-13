أبو الليف: المهرجانات أفسدت الذوق العام.. ويجب وقفهم فورا

قال الفنان نادر أبو الليف، إن مؤدي المهرجانات أفسدوا الذوق العام، وأن وسائل الإعلام التي تقوم باستضافتهم وعرض أغنياتهم، تهدف إلى تصدر الترند على السوشيال ميديا، وتحقيق المكاسب المادية الكبيرة.



وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مؤدي المهرجانات يهدفون لتدمير الذوق العام، وتحريف الفن المصري، وهو ما يستوجب عليا أن نقف ضده للتخلص من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع.



وتابع، أن مؤدي المهرجانات لا يملكون أصواتا تصلح للغناء، كما أن أغنياتهم لا توجد فيها كلمات تصلح للغناء ولا لحن، موضحا أن فن المهرجانات موجود في الخارج، ولكن لا نسمع فيه كلمات تحمل إسفافا.