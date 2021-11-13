نادر أبو الليف: تكلفة أغنية المهرجان تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه

توك شو
أبوالليف
أبوالليف
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قال المطرب نادر أبو الليف، إن أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين  500 جنيه إلى 2000 جنيه، مما دفع شركات الإنتاج لتبني مثل هذه النوعية من الأغاني التي أفسدت الذوق العام.

وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي المهرجانات لا يملكون أصواتا تصلح للغناء، كما أن أغنياتهم لا توجد فيها كلمات تصلح للغناء ولا لحن، موضحا أن فن المهرجانات موجود في الخارج، ولكن لا نسمع فيه كلمات تحمل إسفافا.

وتابع نادر أبو الليف، شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب، لافتا أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

الحدث اليوم مهرجانات الإعلامي محمد موسى مؤدي المهرجانات

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