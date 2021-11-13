أبو الليف: شركات الإنتاج عايزين ياخدوا ألبومي ببلاش.. بيمصوا دم المطربين

توك شو
أبوالليف
أبوالليف
Advertisements

أبدى المطرب نادر أبو الليف، عن حزنه لما تشهده الساحة الغنائية من أحداث مؤسفة، وتفضيل شركات الإنتاج لأغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين  500 جنيه إلى 2000 جنيه.

 

وقال نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب، لافتا أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".   


وعن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، قال نادر أبو الليف: إن شركات الإنتاج لا تعطي المطربين حقوقهم المادية ولا تقدرهم.

محمد موسى خط أحمر برنامج خط أحمر شركات الانتاج

مواد متعلقة

أول تعليق من الشاب الذي واجه متحرش الأتوبيس

أحمد أبو الغيط: لا يمكن أن نتصور السودان دون القوات المسلحة

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 27-10-2021 في سوق العبور

عزة مصطفى عن إلغاء حالة الطوارئ: نتاج تضحيات ودماء أبطالنا (فيديو)

السيناريست نادر صلاح الدين يعلن عن برنامج الورش لمهرجان شرم الدولى فى دورته السادسة

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في سوق العبور

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-10-2021

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي إلى باريس

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك

هل يمنح تشافي بيانيتش أمل العودة إلى برشلونة ؟

محمد موسى يحرج أبوالليف ع الهواء بسبب محمد رمضان

محضر رسمي ضد طبيب بالدقهلية بتهمة الإهمال وقتل جنين

المفتي يصدم المصريين: نستقبل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق شهريًا

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم عليها بسبب "المومس العاهرة"

نجم الزمالك يهرب من جحيم كارتيرون

عاجل.. مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على الطريق الدائري بالفيوم (صور)