أبو الليف: شركات الإنتاج عايزين ياخدوا ألبومي ببلاش.. بيمصوا دم المطربين

أبدى المطرب نادر أبو الليف، عن حزنه لما تشهده الساحة الغنائية من أحداث مؤسفة، وتفضيل شركات الإنتاج لأغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه.

وقال نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب، لافتا أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".



وعن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، قال نادر أبو الليف: إن شركات الإنتاج لا تعطي المطربين حقوقهم المادية ولا تقدرهم.