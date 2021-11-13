أبوالليف يهاجم شركات الإنتاج: عايزين ألبومي ببلاش

قال الفنان نادر أبو الليف، إن مؤدي المهرجانات يغنون كلمات تعمل على إفساد الأجيال المقبلة خاصة مع انتشارهم بشكل كبير، موضحا أنه يجب التصدي لهم بسرعة وقوة للحفاظ على الفن المصري وتاريخه كبير.



وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن شركات الإنتاج والقنوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب، لافتا أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".



وتابع، أن أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه، مما دفع شركات الإنتاج لتبني مثل هذه النوعية من الأغاني التي أفسدت الذوق العام، في حين ترفض شركات الإنتاج الأغاني الجيدة والألبومات الكبيرة.