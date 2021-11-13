نادر أبوالليف: مؤدي المهرجانات خطر على الأجيال القادمة

قال المطرب نادر أبو الليف، إنه أحيا العديد من الحفلات خارج مصر ولديه العديد من الارتباطات ولم يتوقف عن العمل، مشيرا إلى أن قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، قرار صائب لتصحيح مسار الفن المصري، لافتا أن مؤدي المهرجانات خطر على الأجيال القادمة.

وأضاف نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أيمن بهجت قمر صاحب فضل في رجوعي إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، نافيا التصريحات التي نسبت له حول اتهامه بالتقصير بشأن عدم كتابة أغاني تناسب العصر الحالي.

وتابع، مؤدي المهرجانات يغنون كلمات تعمل على إفساد الأجيال المقبلة خاصة مع انتشارهم بشكل كبير، موضحا أنه يجب التصدي لهم بسرعة وقوة للحفاظ على الفن المصري وتاريخه كبير.